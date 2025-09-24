VOGO : Résultats Semestriels 2025 : EBITDA positif pour le troisième semestre consécutif

Comme annoncé à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires semestriel2, les ventes de VOGO sont en repli de 6% à 5,3m€. Pour rappel, cette évolution intègre une base de comparaison particulièrement exigeante avec un premier semestre 2024 qui affichait un chiffre d’affaires en progression de plus de 26%. En séquentiel, le chiffre d’affaires du premier semestre reste en croissance de +9% par rapport au second semestre 2024, confirmant la bonne orientation de l’activité.





Sur le modèle TaaS (modèle déployé depuis le 1er semestre 2023 dans le Sport), le chiffre d’affaires est en hausse de +11% à 1,4m€ et représente désormais 26,4% du chiffre d’affaires total contre 22,5% au premier semestre 2024. Sur l’activité Sport, cette contribution atteint déjà 32% contre 26% au premier semestre 2024.