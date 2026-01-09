Tempête Goretti : l'EPR de Flamanville mis à l'arrêt

Des rafales approchant les 200km/h ont été enregistrées sur la presqu'ile du Cotentin, où sont implantés les trois réacteurs du célèbre EPR.

Le plus puissant des réacteurs français a été déconnecté du réseau électrique dans la nuit de jeudi à vendredi, aux plus fortes heures du passage de "Goretti" ( AFP / LOU BENOIST )

Face aux vents tempétueux de "Goretti", EDF a mis le réacteur nucléaire EPR de Flamanville à l'arrêt, a annoncé l'énergéticien vendredi 9 janvier. Les unités de production n°1 et 3 de la centrale, un réacteur classique et le nouvel EPR Flamanville 3, ont été déconnectées après la réduction de leur puissance "conformément aux procédures prévues pour faire face aux prévisions météorologiques annoncées" , indique EDF dans un point de situation sur son site internet. L'unité n°2, deuxième réacteur classique du site, était elle déjà à l’arrêt "pour maintenance programmée".

La centrale de Flamanville, trois réacteurs construits sur la presqu'île du Cotentin, est située face à la Manche, en première ligne des vents violents qui ont balayé la Normandie dans la nuit de jeudi à vendredi, dépassant les 200 km/h par endroit. Une pointe à 213km/h a été enregistrée à la station de Barfleur, tandis les vents ont atteint 182km/h à Barneville-Carteret, ville côtière située 15 kilomètres au sud de Flamanville.

"Îlotage"

EDF indique que l'unité de production n°1 avait réduit sa puissance à 50% dès jeudi matin "conformément aux procédures prévues pour faire face aux prévisions météorologiques annoncées". Vers minuit, le réacteur "s’est ilôté", ce qui signifie que l'unité s'est déconnectée du réseau électrique et ne produit que le nécessaire pour sa consommation propre.

L’îlotage "intervient en cas de défaillances réseau" et "permet d’isoler le réacteur du réseau électrique", indique une porte-parole. L’unité de production n°3, l'EPR de Flamanville raccordé au réseau en décembre 2024, avait de son côté réduit sa puissance à 55% jeudi, poursuit l'énergéticien qui ajoute qu'elle a ensuite été déconnectée du réseau électrique et se trouve alimentée par le réseau électrique externe.

Il précise que "la perte de la ligne haute tension" qui relie le site à l'extérieur "a occasionné le déclenchement de la turbine à 00H45 vendredi", ce qui signifie qu'elle s'est mise en sécurité et s'est arrêtée en raison d'un fonctionnement non prévu.

Les équipes procèdent actuellement aux diagnostics pour permettre de préciser les causes de l'incident. "La situation technique est bien due au passage de la tempête Goretti", souligne la porte-parole. L’ensemble des salariés nécessaires au bon fonctionnement des installations est présent sur le site, ajoute EDF qui précise que les équipes d'astreinte avaient été pré-mobilisées dès le jeudi à 18h. Les autres collaborateurs étaient par ailleurs invités à ne pas se rendre sur le site vendredi et à privilégier le télétravail "tant que les conditions de circulation ne permettent pas un accès pleinement sécurisé".