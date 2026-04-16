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VOGO : Résultats Annuels 2025.
information fournie par Boursorama CP 16/04/2026 à 17:45

Communiqué de presse VOGO

Résultats Annuels 2025 :

Une deuxième année consécutive d’EBITDA positif (+60% vs 2024)
Une nouvelle hausse de la contribution des revenus TaaS (+15% vs 2024)
Hausse de 13% du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2026

Grâce à un second semestre très dynamique (+20%), le chiffre d’affaires 2025 s’affiche en croissance de 6%
Progression du modèle TaaS (+15%)

En 2025, VOGO a confirmé la montée en puissance de son modèle économique et la solidité de sa dynamique commerciale dans un contexte économique et politique perturbé. Sur l’exercice, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 11,2 M€, en croissance de 6%, porté par un second semestre particulièrement dynamique (+20%), traduisant le retour à une trajectoire de croissance après un début d’année plus contrasté (-6%).

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