Communiqué de presse VOGO



Résultats annuels 2019. Point sur l'impact du Covid-19 sur l'activité du Groupe.



Après un début d'année en forte croissance, l'impact du Covid-19 a été immédiat pour VOGO avec :



? le report de grands évènements sportifs nationaux et internationaux;

? un ralentissement des prises de commandes et ;

? le ralentissement de la production lié à l'arrêt d'activité de certains sous-traitants.



Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par cette crise sanitaire, le Groupe a mis en œuvre des mesures rapides pour protéger la santé et la sécurité de l'ensemble de ses équipes. VOGO a également décidé de reporter l'annonce de son plan stratégique prévue le 31 mars. Cette présentation interviendra dès la sortie de crise, dont l'ampleur et la durée restent inconnues à ce jour.