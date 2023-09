Communiqué de presse VOGO



Premier semestre 2023



Des résultats qui reflètent l’évolution volontaire du modèle d’affaires vers un modèle récurrent de type TaaS (Technology as a Service).

Nouvelle donne pour VOGO : de nouveaux moteurs qui vont porter les performances futures.



Au cours du semestre, VOGO s’est engagé dans un changement volontaire de son modèle de vente vers un modèle de type TaaS (Technology as a Service), offrant une forte récurrence des revenus et une fidélisation des clients accrue, dans le cadre de contrats pluriannuels. Ce changement de modèle pèse transitoirement sur le chiffre d’affaires et les résultats de la période.