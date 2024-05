Communiqué de presse VOGO



La Ligue Nationale de Handball choisit VOGO pour l’arbitrage du championnat de France masculin (« Liqui Moly Starligue »)



Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Handball (LNH) a décidé d’instaurer l’arbitrage vidéo à compter de la saison 2024/2025 dans le championnat de Liqui Moly Starligue (1ère division Masculine de handball), et ce pour les 4 prochaines saisons.



Portée par le souhait de faciliter la compréhension du jeu et le respect des décisions arbitrales mais également guidée par l’amélioration des expériences spectateurs et téléspectateurs, la Ligue Nationale de Handball a retenu la solution proposée par VOGO.