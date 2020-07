Communiqué de presse VOGO



VOGO fait son entrée dans l'indice « Tech 40 » et reçoit le label « European Rising Tech »



Moins de deux ans après son introduction en Bourse, VOGO intègre l'indice « Tech 40 ». Lancé en 2015 par Euronext, cet indice distingue les 40 pépites Tech les plus performantes sur la base de

critères économiques, financiers et boursiers parmi un panel de près de 300 PME cotées sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris et opérant dans les sciences

de la vie, les éco-industries ou le secteur des TMT (Technologies, Médias et Télécommunications).