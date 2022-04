Communiqué de presse VOGO



VOGO et Myrtha Pools signent un partenariat pour déployer une solution de piscines connectées.



VOGO et Myrtha Pools, leader mondial de la construction de bassins de natation annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat pour le déploiement d’une offre de bassins connectés. Cette collaboration a pour objectif d’équiper les piscines Myrtha Pools d’une solution vidéo de captation et de diffusion clé en main. Cette solution est directement embarquée dans les bassins en inox

blanc construits par Myrtha Pools, permettant aux exploitants d’enrichir leur offre de services aux usagers.