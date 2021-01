Communiqué de presse VOGO



EasyCOV: le ministère des Solidarités et de la Santé valide le remboursement du test salivaire de la Covid-19 par la Sécurité Sociale.



Un accélérateur dans la commercialisation à grande échelle du test en France et à l'international.



Le ministère des Solidarités et de la Santé a approuvé le remboursement par la Sécurité Sociale du test salivaire de la Covid-19 EasyCOV avec la publication dans le journal

officiel de l'arrêté du 28 Décembre 2020. Cette décision suit l'avis émis par la Haute Autorité de Santé (HAS) le 28 novembre 2020.