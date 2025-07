VOGO : Dépôt du projet de note établi par VOGO en réponse à l'offre publique mixte visant les titres de la Société VOGO initiée par la Société ABEO

Le Projet de Note en Réponse est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de VOGO (https://www.vogo-group.com) et peut être obtenu sans frais au siège social de VOGO (895 rue de la Vieille Poste, Parc Majoria-Pompignane, Immeuble La Lóna, 34000 Montpellier).



Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, le document contenant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la Société sera déposé auprès de l’AMF et mis à disposition du public au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre, selon les mêmes modalités.



Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquisition de titres et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. Le projet d’Offre, le Projet de Note d’Information et le Projet de Note En Réponse restent soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers.