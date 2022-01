Communiqué de presse VOGO



Création d’un consortium pour répondre aux enjeux mondiaux de prévention et de détection des commotions cérébrales dans l’univers du sport.



VOGO annonce la création d’un consortium pluridisciplinaire dédié au développement de solutions innovantes pour la prévention et la détection des commotions cérébrales dans l’univers du sport. VOGO est chef de file de ce consortium dont la vocation est de répondre à un enjeu de santé publique mondial et d’assurer la sécurité des sportifs du monde entier, qu’ils soient amateurs ou professionnels.