Communiqué de presse VOGO



VOGO consolide sa présence en Océanie en signant un accord de partenariat avec D2N – Technology Solutions.



VOGO s’associe à D2N, société spécialisée dans les solutions de communication audio et vidéo notamment pour le secteur du Sport et de l’Industrie et qui devient son revendeur et distributeur officiel dans la région Océanie.

Située au nord-ouest de Sydney et disposant de bureaux à Canberra, D2N offre un large éventail de solutions pour le transfert de contenu, la communication et les produits vidéo et audio de premier plan.