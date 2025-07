Vogo : Chiffre d’affaires du premier semestre 2025 : 5,3 M€

Un chiffre d’affaires qui intègre une base de comparaison exigeante

Une montée en puissance du modèle TaaS qui se confirme



Sur le premier semestre 2025, le chiffre d’affaires de VOGO ressort à 5,3 M€, en repli de 5,7%.

Cette évolution intègre une base de comparaison particulièrement exigeante avec un premier semestre 2024 qui affichait une progression de plus de 26%. En séquentiel, le chiffre d’affaires du premier semestre reste en croissance de +9% par rapport au second semestre 2024, confirmant la bonne orientation de l’activité.

Sur le modèle TaaS, le chiffre d’affaires est en hausse de +10,9% à 1,4 M€ et représente désormais 26,4% du chiffre d’affaires total contre 22,5% au premier semestre 2024. Sur l’activité Sport, cette contribution atteint désormais 32% des ventes totales du semestre contre 26% sur la même période en 2024.

Conjointement à cette montée en puissance du modèle TaaS dans l’activité totale, le chiffre d’affaires réalisé en direct enregistre une progression de 6,6% et concentre 75% des revenus de la période. Cette progression des ventes directes s’inscrira également positivement dans l’évolution de la rentabilité.