Communiqué de presse VOGO



Chiffre d’affaires du premier semestre 2024 : +26%.

Une solide performance portée par le Sport et l’accélération à l’International.



Comme attendu, ce début d’année réussi confirme le retour à une forte dynamique commerciale portée par les avancées décisives réalisées au cours des derniers mois dans le Sport et à l’International. Au-delà de la progression significative de l’activité, le début d’année a bénéficié de la montée en puissance du nouveau modèle de vente TaaS (Technology as a Service) dans le Sport caractérisé par des contrats pluriannuels intégrant matériels, logiciels et prestations et offrant une récurrence accrue sur les revenus et un nouveau levier d’appréciation des marges.