VOGO : Calendrier de communication financière 2021.

Calendrier de communication financière 2021.



VOGO annonce son calendrier de communication financière pour l'année 2021 :



? 10 février 2021 (après bourse) : Activité annuelle 2020



? 13 avril 2021 (après bourse) : Résultats annuels 2020



? 21 juillet 2021 (après bourse) : Activité semestrielle 2021



? 28 septembre 2021 (après bourse) : Résultats semestriels 2021



A propos de VOGO



VOGO développe, commercialise et distribue des solutions live & replay, audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels, au sein des enceintes sportives. Pour les spectateurs, VOGO a développé une solution de rupture, indépendante du nombre de personnes connectées, permettant de transformer l'expérience

dans les stades au travers de contenus multi-caméras à la demande accessibles via tablettes ou smartphones.