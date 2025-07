Vogo : Avis motivé favorable du Conseil d’administration de VOGO sur le projet d’offre publique volontaire d’ABEO visant les actions VOGO et approbation du dépôt de l'Offre par le Conseil d’administration d’ABEO

Le Conseil d’administration de VOGO (ISIN : FR0011532225 - ALVGO) a rendu un avis motivé favorable sur le projet d’offre publique volontaire d’ABEO (ISIN : FR0013185857 – ABEO) portant sur les actions VOGO non détenues par ABEO, sans intention de retirer VOGO de la cote (l’ « Offre »).



À la suite de la levée des conditions suspensives au dépôt de l’Offre prévues dans le cadre de l’accord de rapprochement entre ABEO et VOGO conclu le 3 juin 2025, le Conseil d’administration d’ABEO a approuvé ce jour le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») de l’Offre et du projet de note d’information relatif à l’Offre.



L’Offre est structurée sous la forme d’une offre publique mixte selon le ratio suivant : 3 actions ABEO et 16,40 euros pour 16 actions VOGO.



Les deux conditions préalables au dépôt de l’Offre, stipulées dans l’accord de rapprochement susvisé et annoncées le 3 juin 2025, ont été levées :



- l’assemblée générale annuelle d’ABEO réunie le 15 juillet 2025 a approuvé la dix-neuvième résolution déléguant au Conseil d’administration la compétence de réaliser une augmentation de capital par l’émission d’actions ordinaires nouvelles d’ABEO en vue de rémunérer les apports effectués à l’Offre ; et



- le cabinet Sorgem Evaluation, désigné en qualité d’expert indépendant par le Conseil d’administration de VOGO sur proposition du Comité ad hoc, a remis le 21 juillet 2025 un rapport concluant au caractère équitable des conditions financières de l’Offre.