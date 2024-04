Communiqué de presse VOGO



VOGO annonce le lancement d’une augmentation de capital d'un montant de 5M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription pour accélérer sa dynamique commerciale et accompagner la transformation de son modèle d’affaires.



▪ Montant cible de 5 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

▪ Prix de souscription par Action Nouvelle : 4,04 euros

▪ Parité de souscription : 4 DPS donnent le droit de souscrire à 1 action nouvelle

▪ Période de souscription : du 18 avril 2024 au 2 mai 2024 inclus

▪ Détachement du droit préférentiel de souscription le 16 avril 2024

▪ Opération sécurisée à hauteur de 75% par (i) des engagements de souscription à titre irréductible d'un montant de 2,35 M€ de la part d'ABEO, du Président Directeur Général de VOGO, des managers de VOGO ainsi que de nouveaux investisseurs dont des sportifs renommés tels qu’ Aurélien Tchouaméni (Footballeur international français, Real de Madrid), Achraf Hakimi (Footballeur international marocain, PSG), Raphaël Varane (Footballeur international français, Manchester United), François Trinh-Duc (Joueur international français de rugby à XV) et Alain Bernard (Champion Olympique de natation), directement ou via leurs Family Offices et (ii) un engagement de garantie à titre libre de la part d'ABEO d'un montant de 1,41 M€