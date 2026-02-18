Vodafone vend ses parts dans VodafoneZiggo à Liberty Global
La contrepartie en numéraire de 1,0 MdEUR valorise VodafoneZiggo à des multiples de 7,1 fois l'EV/EBITDA ajusté pour 2025 et de 14,2 fois l'EV/OPFCF pour 2025.
L'intention de Liberty Global est de céder sa participation de 90% dans Ziggo Group à ses actionnaires existants et de faire coter 100% du groupe Ziggo sur Euronext Amsterdam en 2027.
Vodafone aura la possibilité de vendre sa participation de 10% dans Ziggo Group à un tiers si une scission n'a pas lieu dans les 18 mois suivant la finalisation de l'opération.
Vodafone et Liberty Global ont également convenu que Vodafone continuera à fournir certains services, y compris la licence de marque, à VodafoneZiggo, avec des charges attendues de 625 MEUR au cours des 10 prochaines années.
La transaction est soumise à l'obtention des approbations habituelles et des autorisations réglementaires et devrait être finalisée au 2e semestre 2026.
