Vodafone vend ses parts dans VodafoneZiggo à Liberty Global
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:37

Vodafone Group annonce qu'il a accepté de vendre sa participation de 50% dans VodafoneZiggo à Liberty Global, en échange de 1,0 MdEUR en numéraire et d'une participation de 10% dans Ziggo Group, entité à créer et qui détiendra 100% à la fois de VodafoneZiggo et de la filiale belge de Liberty Global, Telenet.

La contrepartie en numéraire de 1,0 MdEUR valorise VodafoneZiggo à des multiples de 7,1 fois l'EV/EBITDA ajusté pour 2025 et de 14,2 fois l'EV/OPFCF pour 2025.

L'intention de Liberty Global est de céder sa participation de 90% dans Ziggo Group à ses actionnaires existants et de faire coter 100% du groupe Ziggo sur Euronext Amsterdam en 2027.

Vodafone aura la possibilité de vendre sa participation de 10% dans Ziggo Group à un tiers si une scission n'a pas lieu dans les 18 mois suivant la finalisation de l'opération.

Vodafone et Liberty Global ont également convenu que Vodafone continuera à fournir certains services, y compris la licence de marque, à VodafoneZiggo, avec des charges attendues de 625 MEUR au cours des 10 prochaines années.

La transaction est soumise à l'obtention des approbations habituelles et des autorisations réglementaires et devrait être finalisée au 2e semestre 2026.

