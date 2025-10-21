Vodafone va développer une plateforme basée sur l'IA avec Zinkworks
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 16:34
Cette plateforme a pour objectif d'améliorer la qualité des services mobiles, l'efficacité énergétique du réseau et les performances pour les clients de Vodafone dans toute l'Europe.
La plateforme centrale, baptisée Rapid RIC, devrait être pleinement opérationnelle d'ici début 2026.
Elle combinera les analyses de données de Vodafone, une interface visuelle intuitive et une IA génératrice de code afin de permettre aux ingénieurs de plusieurs marchés de développer, déployer et surveiller plus facilement des applications logicielles réseau appelées rApps.
Les clients de Vodafone bénéficieront d'une connectivité plus rapide, de moins d'interruptions de service et d'une meilleure qualité de signal, tant dans les zones à forte demande que dans les zones rurales.
Alberto Ripepi, directeur réseau chez Vodafone, a déclaré : 'Cette plateforme nous permet de nous concentrer sur la fourniture d'un signal plus puissant et plus fiable et d'une plus grande capacité réseau, tout en atteignant nos objectifs en matière de développement durable. '
Valeurs associées
|86,620 GBX
|LSE
|-0,18%
