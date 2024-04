Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: une nouvelle DG nommée chez Vodafone Business information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé mardi la nomination de Marika Auramo, une cadre dirigeante venue de SAP, au poste de directrice générale de sa filiale de services aux entreprises Vodafone Business.



Marika Auramo - appelée à succéder à Giorgio Migliarina qui exerçait ce rôle à titre intérimaire - était, chez SAP, la responsable du développement de l'entreprise pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).



Elle avait, à ce titre, la responsabilité du portefeuille de produits de l'éditeur allemand de logiciels dans 89 pays, un périmètre représentant un effectif de près de 14.000 employés.



Agée de 57 ans, elle avait rejoint SAP en 1999.



Vodafone Business, la branche de services professionnels de l'opérateur télécoms britannique, a généré une croissance de 5% de ses revenus sur le trimestre écoulé, avec une contribution positive de tous ses métiers ('cloud', cybersécurité, Internet des objets), notamment grâce à une forte demande de la part des administrations publiques.





