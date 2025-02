Vodafone: un nouveau centre de recherche en Espagne information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 15:38









(CercleFinance.com) - Vodafone, AST SpaceMobile et l'Université de Málaga lancent un nouveau centre de recherche et de validation sur le haut débit mobile spatial et terrestre en Europe.



Situé dans le centre européen d'innovation de Vodafone à Málaga, en Espagne, le centre, qui ouvrira ses portes d'ici l'été, bénéficie d'une subvention initiale de l'Agence spatiale espagnole.



Ce centre soutient l'objectif de l'entreprise de fournir une couverture mobile omniprésente à ses 340 millions de clients dans 15 pays et à ses partenaires de réseau dans 45 marchés supplémentaires.



Vodafone souhaite ainsi réaliser l'introduction de la connectivité mobile à haut débit par satellite directe au smartphone dans toute l'Europe en 2025 et 2026.



Alberto Ripepi, directeur des réseaux du groupe Vodafone, a déclaré : ' Vodafone, en collaboration avec AST SpaceMobile et l'Université de Málaga, établira des partenariats avec des organisations partageant les mêmes idées afin de construire des réseaux spatiaux et terrestres harmonieux pour atteindre les objectifs ambitieux de l'Europe en matière de connectivité numérique omniprésente '.





Valeurs associées VODAFONE GROUP 65,68 GBX LSE -1,05%