Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: succès d'un test open RAN en Italie avec Nokia information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Nokia et Vodafone ont annoncé aujourd'hui avoir terminé avec succès un essai Open RAN de bout en bout sur le réseau autonome 5G en direct de Vodafone Italie.



L'essai a utilisé les radios AirScale Massive MIMO de Nokia et le logiciel de bande de base de Nokia fonctionnant sur les serveurs Dell PowerEdge XR8000 et Red Hat OpenShift, connectée au coeur 5G dédié autonome de Nokia.



L'essai met en évidence la maturité de l'approche anyRAN de Nokia, conçue pour donner aux opérateurs mobiles et aux entreprises plus de flexibilité dans la construction de réseaux.



Vodafone vise à ce que 30 % de ses mâts soient basés sur la technologie Open RAN d'ici 2030 en Europe et déploie déjà cette technologie commercialement.





Valeurs associées VODAFONE GROUP LSE -3.27%