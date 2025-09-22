 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 821,72
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vodafone signe un contrat de près de 1 milliard de livres sterling avec Ericsson
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 09:55

Ericsson va alimenter la majorité du réseau mobile de nouvelle génération du fournisseur de services de communications (CSP) britannique VodafoneThree.

Ce partenariat de huit ans porte sur un montant de 12,5 milliards de couronnes suédoises (près de 1 milliard de livres sterling).

Les produits et les solutions logicielles du système radio Ericsson alimenteront également une grande majorité du réseau radio amélioré de VodafoneThree.

Le partenariat comprend le déploiement du matériel, des logiciels et des solutions de réseau 5G Standalone (5G SA) d'Ericsson.

Börje Ekholm, président et chef de la direction d'Ericsson, a déclaré : ' Des réseaux programmables fiables et performants sont essentiels à la réussite dans l'économie numérique. L'IA, l'automatisation et la réalité virtuelle/augmentée n'atteindront pas leur potentiel sans eux'.

Max Taylor, DG de VodafoneThree, a déclaré : ' Ils apportent l'envergure et l'expertise nécessaires pour accélérer la mise en place d'un réseau résilient, sécurisé, de classe mondiale et prêt pour l'avenir, et ensemble, nous posons les bases de l'avenir numérique du Royaume-Uni'.

Valeurs associées

VODAFONE GROUP
84,720 GBX LSE -0,70%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un drapeau palestinien devant le siège de l'ONU à New York, le 18 septembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    La France et d'autres pays doivent reconnaître l'Etat de Palestine lundi à l'ONU
    information fournie par AFP 22.09.2025 11:24 

    La France et plusieurs autres pays doivent reconnaître lundi l'Etat de Palestine, tentant de mettre un peu plus la pression sur Israël à l'ouverture de la grand-messe annuelle de l'ONU à New York, qui sera dominée par la guerre à Gaza. Cette reconnaissance à la ... Lire la suite

  • LECTRA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    LECTRA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 22.09.2025 11:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank