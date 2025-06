Vodafone: SatCo sera basée au Luxembourg information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Vodafone annonce que SatCo, sa coentreprise avec AST SpaceMobile, sera basée au Luxembourg. SatCo distribuera en exclusivité les services de connectivité mobile par satellite d'AST SpaceMobile aux opérateurs européens.



Le groupe vise un lancement commercial en 2026. SatCo a déjà suscité l'intérêt d'opérateurs dans 21 États membres de l'UE. 'La structure bénéficiera de la position stratégique et des atouts numériques du Luxembourg, tout en soutenant les objectifs de souveraineté numérique européens' indique le groupe.



SatCo s'appuiera sur des satellites en orbite basse pour assurer une couverture complète, même dans les zones les plus isolées.



' Ce service garantira à tous les citoyens, entreprises et gouvernements européens une connectivité mobile ininterrompue ', a déclaré Margherita Della Valle, directrice générale de Vodafone.



' Avec SatCo désormais basé au Luxembourg, Vodafone et AST SpaceMobile renforcent la position de l'Europe dans le domaine des services directs par satellite et font progresser l'indépendance numérique ', a déclaré Abel Avellan, fondateur, président et directeur général d'AST SpaceMobile.





