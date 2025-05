Vodafone: prochain changement de son directeur financier information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 15:13









(CercleFinance.com) - Vodafone annonce que Luka Mucic quittera ses fonctions de directeur financier et de directeur exécutif du conseil d'administration au plus tard au début de l'année 2026. Il va prendre la direction générale de Vonovia, une société du DAX 40.



'Une recherche rigoureuse est en cours pour le remplacer' indique le groupe.



Margherita Della Valle, DG du groupe Vodafone, a déclaré : 'Au cours de son mandat, il a joué un rôle clé dans la redéfinition de nos priorités en matière d'allocation de capital et dans l'amélioration de notre concentration sur l'excellence opérationnelle'.



'Bien que j'attende avec impatience la prochaine étape de ma carrière dans mon Allemagne natale, il a été gratifiant de contribuer à la transformation du groupe et j'ai la plus grande confiance dans le succès futur de Vodafone' a déclaré Luka Mucic.





