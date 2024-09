Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: le rachat de Vodafone Italia par Swisscom validé information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 14:31









(CercleFinance.com) - Swisscom a annoncé mardi que la Commission européenne avait autorisé son projet d'acquisition de Vodafone Italia, une nouvelle étape en vue d'une finalisation prochaine de la transaction.



L'opérateur télécoms suisse explique que Bruxelles a achevé son examen préliminaire et estimé que la transaction pouvait être réalisée sans réserve.



Dans un communiqué, Swisscom souligne que le rachat de Vodafone Italia, initialement annoncé en mars dernier, est en bonne voie pour être bouclé dans les mois qui viennent.



Swisscom explique avoir obtenu en mai le financement équivalent à huit milliards d'euros nécessaire à l'opération et reçu l'approbation de la présidence du Conseil des ministres en Italie et de la Commission suisse de la concurrence.



La transaction reste soumise à d'autres autorisations réglementaires, y compris celle de l'autorité italienne de la concurrence, qui a récemment décidé d'ouvrir une enquête approfondie sur l'opération.



Swisscom indique malgré tout s'attendre à conclure la transaction au cours du premier trimestre 2025.





