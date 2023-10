Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vodafone: la filiale espagnole cédée au fonds Zegona information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 11:33









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé mardi la vente au fonds d'investissement britannique Zegona de l'ensemble de ses activités en Espagne, son deuxième marché d'Europe, pour un montant total de cinq milliards d'euros.



Dans un communiqué, le géant de la téléphonie mobile explique que l'opération vise à rééquilibrer son portefeuille afin de soutenir sa croissance et de se concentrer sur les pays où il dispose d'une taille critique.



Dans le détail, la transaction prévoit le versement d'un montant d'au moins 4,1 milliards d'euros en numéraire, accompagné de l'octroi d'actions préférentielles convertibles pour quelque 900 millions d'euros.



La cession devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2024.



L'accord prévoit que Vodafone continuera de fournir à Vodafone Espagne un ensemble de services dans des domaines tels que l'Internet des objets (IoT) et l'itinérance des données en contrepartie d'un montant annuel de 110 millions d'euros.



Il est prévu en outre que Zegona continue à utiliser la marque Vodafone en Espagne dans le cadre d'un accord de licence conclu pour une période de dix ans.





