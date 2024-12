Vodafone Italia: feu vert de l'autorité italienne information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 12:48









(CercleFinance.com) - Swisscom a obtenu le feu vert de l'autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ainsi que du Ministère des Entreprises et du Made in Italy (MIMIT) pour l'acquisition de Vodafone Italia.



L'autorité italienne de régulation des communications a déjà donné son feu vert en vue de l'acquisition de Vodafone Italia.



L'autorité italienne de la concurrence a accepté les engagements proposés par Swisscom. Ces engagements prévoient la poursuite de la fourniture des services wholesale aux opérateurs intéressés, conformément à la pratique actuelle de Fastweb, et le partage des informations dans le cadre de tout appel d'offres émis par l'administration publique pour des services de téléphonie et connectivité fixes, dès lors que Fastweb ou Vodafone Italia est le prestataire actuellement en place.



Le Ministère des Entreprises et du Made in Italy (MIMIT) a également approuvé l'opération en autorisant le transfert du contrôle de Vodafone Italia, en tant que détenteur de la licence de spectre mobile.



Swisscom entend pouvoir finaliser la transaction d'ici au premier trimestre 2025.





