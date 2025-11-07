Vodafone et AST SpaceMobile vont mettre en place une constellation de satellites dirigée par l'Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails sur le partenariat, les projets satellitaires d'AST et de Vodafone et le commentaire de la directrice générale de Vodafone au paragraphe 2)

Vodafone VOD.L et AST SpaceMobile

ASTS.O prévoient d'établir une constellation de satellites visant à fournir une connectivité satellite-smartphone pour des applications commerciales et gouvernementales à travers l'Europe.

Le centre opérationnel européen de la constellation sera situé en Allemagne, des sites potentiels étant envisagés près de Munich ou de Hanovre, ont déclaré les entreprises vendredi. Il sera géré par une co-entreprise créée par les deux sociétés.

Les fournisseurs de services par satellite s'efforcent d'offrir une connectivité mobile pour répondre à la demande croissante d'internet à large bande dans les zones mal desservies. AST, qui prévoit de déployer jusqu'à 60 satellites d'ici à 2026, est en concurrence avec Starlink d'Elon Musk pour séduire les fournisseurs de services de télécommunications qui cherchent des partenaires pour les services internet par satellite. Elle possède actuellement six satellites en orbite.

Le centre allemand assurera la connectivité par satellite pour les opérateurs de réseaux mobiles à travers l'Europe, en soutenant le haut débit mobile commercial, la protection publique et les efforts de secours en cas de catastrophe, ont déclaré Vodafone et AST dans un communiqué. Vodafone a déclaré que les opérateurs de 21 États membres de l'Union européenne ont manifesté leur intérêt pour l'adoption du service , qui s'appuie sur des satellites dans l'espace transmettant des signaux téléphoniques vers la Terre.

Le lancement commercial de la constellation devrait débuter en 2026.

Margherita Della Valle, directrice générale de Vodafone, a déclaré dans le communiqué de presse que cette "solution satellitaire souveraine" permettrait aux opérateurs européens d'accéder à des communications par satellite sécurisées qui compléteraient les réseaux terrestres.

L'opérateur mobile britannique est un investisseur dans AST.