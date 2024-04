Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: enquête approfondie sur la fusion avec Three information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - L'autorité britannique de la concurrence a annoncé jeudi qu'elle avait décidé de lancer une enquête approfondie concernant le projet de fusion entre Vodafone et Three, deux des principaux opérateurs mobiles du pays.



Dans une note d'information, la CMA (Competition and Markets Authority) explique que son enquête vise à déterminer si cette opération est susceptible de déboucher sur un affaiblissement de la concurrence au Royaume-Uni.



Vodafone et CK Hutchison, le propriétaire de Three, avaient annoncé en juin 2023 des accords contraignants en vue de fusionner leurs filiales de téléphonie mobile au Royaume-Uni, respectivement Vodafone UK et Three UK.



Le rapprochement ramènerait le marché britannique à trois grands acteurs, aux côtés de 02 (Telefonica) et EE (BT), au lieu de quatre actuellement.



La CMA avait prévenu le mois dernier qu'elle prévoyait de mener une enquête sur le rapprochement, à moins que les deux sociétés ne proposent des solutions répondant à ses inquiétudes.



Or Vodadone comme Three l'ont informé qu'ils n'envisageaient de prendre aucune mesure afin de répondre à ses préoccupations, entraînant l'ouverture d'une enquête dite de 'phase 2' qui prendra fin le 18 septembre.



A la Bourse de Londres, l'action Vodafone évoluait peu suite à ces annonces, affichant un gain d'environ 0,1% en début de séance.





