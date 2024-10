Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vodafone: développe la 5G mmWave avec Qualcom et Ericsson information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Vodafone, Qualcomm Technologies Inc. et Ericsson ont démontré avec succès les avantages des ondes millimétriques (mmWave) lors de deux essais au Royaume-Uni.



La technologie 5G mmWave utilise une fréquence plus élevée que les ondes hertziennes qui connectent nos appareils aujourd'hui, ce qui signifie qu'elle offre des vitesses de données plus rapides, une capacité accrue, une latence réduite et des performances réseau améliorées.



Les fréquences mmWave permettent également de connecter simultanément davantage d'appareils sans subir de congestion du réseau et présentent une future plateforme pour des applications et des services innovants.



Andrea Dona, Chief Network Officer, Vodafone UK, a déclaré : ' Bien que mmWave soit une technologie de niche pour les opérateurs de réseaux mobiles au Royaume-Uni, l'amélioration de l'expérience client sera incroyable. '



'Ces essais démontrent les améliorations significatives de capacité et de vitesse qu'offre mmWave, permettant des expériences de connectivité ultra-rapides et fiables, que ce soit à la maison ou dans un stade ' a ajouté Dino Flore, vice-président, Technologie, Qualcomm Europe.





