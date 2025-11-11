Vodafone confiant pour ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 08:50
'Comme notre trajectoire de croissance pluriannuelle anticipée est maintenant en cours, nous introduisons une nouvelle politique de dividende progressive, avec une augmentation attendue de 2,5% pour cet exercice', ajoute sa CEO Margherita Della Valle.
Sur son premier semestre 2026, l'opérateur télécoms britannique a vu son EBITDAaL ajusté croitre de 5,9% à 5,7 MdsEUR (+6,8% en organique), pour un chiffre d'affaires des services en croissance de 8,1% à 16,3 MdsEUR (+5,7% en organique).
'Au deuxième trimestre, nous avons vu le chiffre d'affaires des services s'accélérer, avec de bonnes performances au Royaume-Uni, en Turquie et en Afrique, et un retour à la croissance du chiffre d'affaires en Allemagne', souligne Margherita Della Valle.
Un acompte sur dividende de 2,25 centimes d'euro par action, stable en comparaison annuelle, sera mis en paiement en février prochain au titre du premier semestre 2026 et une nouvelle tranche de rachats d'actions pour 500 MEUR commence ce jour.
Valeurs associées
|93,680 GBX
|LSE
|+5,35%
