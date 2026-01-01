Le président de Taïwan s'engage à "défendre fermement" la souveraineté de l'île après les exercices chinois

Confrontation entre navires des garde-côtes taïwanais (à gauche) et chinois au large du cap Fugui, au nord de Taïwan, le 29 décembre 2025 ( TAIWAN COAST GUARD / Handout )

Le président de Taïwan, Lai Ching-te, s'est engagé jeudi à "défendre fermement la souveraineté nationale" de l'île démocratique autour de laquelle les forces armées chinoises ont mené cette semaine des simulations de blocus et d'attaques contre des cibles maritimes.

"Ma position a toujours été claire : défendre fermement la souveraineté nationale, renforcer la défense nationale et la résilience de l'ensemble de la société, mettre en place des capacités de dissuasion efficaces et construire des mécanismes de défense démocratiques solides", a déclaré M. Lai dans un discours télévisé.

La Chine, qui considère que Taïwan fait partie de son territoire, a affirmé mercredi avoir achevé "avec succès" ses vastes manoeuvres militaires entamées lundi autour de l'île, qui comprenaient des tirs réels et ont mobilisé des dizaines d'avions et de navires de guerre.

"La réunification de notre patrie ne pourra pas être empêchée", a affirmé de son côté le président chinois Xi Jinping dans son message du Nouvel An.

Taipei a condamné ces deux journées d'exercices. Le Japon et les Philippines voisins ont également exprimé leur mécontentement.

Dans son discours, le président Lai a promis de "construire un Taïwan plus sûr et plus résilient".

- "Ambitions expansionnistes" -

"Face à l'escalade des ambitions expansionnistes de la Chine, la communauté internationale observe attentivement si le peuple taïwanais a la détermination de se défendre", a-t-il poursuivi.

Les tensions dans le détroit Taïwan ont été ravivées par une vente d'armes de Washington à Taipei à la mi-décembre, la deuxième depuis le retour au pouvoir du président américain, Donald Trump, pour 11,1 milliards de dollars, le montant le plus important depuis 2001.

En outre, la nouvelle Première ministre conservatrice du Japon, Sanae Takaichi, a laissé entendre en novembre que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan. Cette déclaration a provoqué une grave crise diplomatique avec Pékin.

Le soutien international à Taïwan "n'a jamais faibli", a affirmé M. Lai. "Nous sommes non seulement indispensables, mais nous sommes également une force fiable et responsable au service du bien dans la communauté internationale", a-t-il ajouté.

Le président taïwanais fait face à une crise politique dans l'île, où le budget annuel de l'Etat et une enveloppe de 40 milliards de dollars destinée à développer un système de défense aérienne intégrée sont bloqués par une querelle entre le gouvernement et l'opposition majoritaire au Parlement.

"Ce n'est que par l'unité, et non par la division, que nous pourrons éviter d'envoyer à la Chine le mauvais signal qu'elle pourrait envahir Taïwan", a déclaré Lai Ching-te.