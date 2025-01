Vodafone: cession de la participation dans Indus Towers information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 12:13









(CercleFinance.com) - Vodafone a annoncé vendredi avoir bouclé avec succès la cession de 79,2 millions d'actions du groupe indien de pylônes de téléphonie mobile Indus Towers, représentant 3% du capital.



L'opération, qui a pris la forme d'un placement par voie de construction accélérée, a permis à l'opérateur de lever 330 millions de dollars de fonds, dont 105 millions ont été utilisés afin de faire face à des échéances de remboursement de dette.



Le reliquat de ce montant, soit l'équivalent de 225 millions de dollars, a été consacré à l'acquisition de 1,7 milliard d'actions de sa co-entreprise indienne Vodafone Idea ('Vi'), ce qui lui permet d'accroître sa participation dans l'entreprise de 22,6% à 24,4%.





