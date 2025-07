Vodafone: bien orienté après un solide 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 12:05









(Zonebourse.com) - Vodafone grimpe de plus de 4% à Londres, après l'annonce par l'opérateur télécoms de revenus totaux en croissance de 3,9% à 9,4 milliards d'euros au titre de son premier trimestre 2025-26, 'avec une forte hausse des revenus de services'.



Ces derniers ont augmenté de 5,3% à 7,9 milliards, la consolidation de Three UK ayant compensé des effets de changes négatifs. En organique, ils se son accrus de 5,5% avec des augmentations dans tous les segments à part l'Allemagne.



Cette croissance des revenus a permis une progression organique de 4,9% de l'EBITDAaL ajusté du groupe britannique, à 2,7 milliards d'euros, soit une marge en légère amélioration organique de 0,2 point à 29,3%.



Se disant maintenant 'bien placé pour plusieurs années de croissance à la fois en Europe et en Afrique', Vodafone confirme pour l'exercice en cours ses objectifs d'un EBITDAaL ajusté de 11,3 à 11,6 milliards d'euros et d'un FCF ajusté de 2,4 à 2,6 milliards.





Valeurs associées VODAFONE GROUP 87,180 GBX LSE +4,83%