Vodacom conclut un accord sur l'internet en Afrique avec Starlink d'Elon Musk

Le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Afrique du Sud, Vodacom Group VODJ.J , a signé un accord avec Starlink d'Elon Musk pour fournir un accès internet à haut débit et à faible latence aux entreprises dans toute l'Afrique, a déclaré l'entreprise de télécommunications mercredi.

Malgré l'empreinte de Vodacom, qui compte plus de 223 millions de clients, l'Afrique rurale reste une frontière difficile à franchir. Des populations clairsemées, un terrain difficile et une faible pénétration des smartphones rendent les déploiements de tours traditionnels coûteux.

La société africaine, détenue majoritairement par le britannique Vodafone VOD.L , a cherché à combler les lacunes en matière de connectivité sur le continent grâce à la technologie des satellites en orbite basse, qui peut aider à fournir l'internet même sur des terrains difficiles.

Vodacom intégrera la technologie satellitaire de Starlink pour le relais de données dans son réseau mobile et sera autorisé à revendre des équipements et des services de l'entreprise détenue par SpaceX à des clients en Afrique, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

"Nous continuons à traiter avec de multiples fournisseurs de satellites, y compris Starlink, là où Starlink a obtenu une licence, y compris AST SpaceMobile ainsi qu'Amazon Kuiper", a déclaré le directeur général Shameel Joosub à Reuters après les résultats intermédiaires de Vodacom lundi.

MTN Group MTNJ.J , le grand rival africain de Vodacom, explore également des partenariats avec des fournisseurs de satellites, tandis que la société mère Vodafone s'est associée à la constellation de satellites LEO d'Amazon, Project Kuiper, et à AST SpaceMobile ASTS.O .