Suisse: des dizaines de morts présumés dans l'incendie d'un bar de Crans-Montana

Des sauveteurs sont à l'oeuvre le 1er janvier 2026 à Crans-Montana, en Suisse, à l'entrée du bar "Le Constellation", ravagé par un incendie meurtrier durant la nuit du nouvel an ( AFP / MAXIME SCHMID )

La police craint que "plusieurs dizaines de personnes" aient péri dans un incendie qui a aussi fait une centaine de blessés durant la nuit du nouvel an dans un bar bondé de la luxueuse station de ski suisse de Crans-Montana.

Vers 01H30 locales (00H30 GMT), "un incendie d'origine indéterminée s'est produit dans le bar Le Constellation à Crans-Montana", fréquenté par de nombreux touristes, explique dans un communiqué publié jeudi matin la police du canton du Valais, dans le sud-ouest de la Suisse.

Le chef de la police cantonale du Valais, Frédéric Gisler, lors d'une conférence de presse après l'explosion qui a ravagé le bar Le Constellation dans la station de ski de luxe de Crans-Montana, dans les Alpes, le 1er janvier 2026 ( AFP / MAXIME SCHMID )

"Plusieurs dizaines de personnes sont présumées décédées", a ensuite annoncé lors d'une conférence de presse en milieu de matinée le chef de la police cantonale, Frédéric Gisler, faisant également état d'une centaine de blessés.

"A l'heure où je vous parle, tous les blessés ont pu être pris en charge", a-t-il ajouté, précisant que la plupart étaient grièvement atteints.

Les autorités cantonales ont indiqué qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'incendie, mais disent exclure la piste de l'attentat. Le conseiller d'Etat du Valais en charge de la sécurité Stéphane Ganzer a précisé devant la presse qu'il y avait eu une déflagration, mais qu'elle avait été consécutive à l'embrasement des lieux.

Sur des images filmées par un touriste américain, on peut voir de grandes flammes orange s'élever à l'intérieur du bar, et on entend des cris de terreur. Ce témoin a indiqué à l'AFP avoir vu les gens courir et crier.

M. Ganzer a lui évoqué "une scène de chaos, une scène dramatique".

Des policiers et des secouristes près d'un véhicule de pompiers sur le lieu de l'explosion qui a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana le 1er janvier 2026 ( AFP / MAXIME SCHMID )

Des ambulances et véhicules de secours étaient toujours garés en fin de matinée devant le bar aux vitres brisées, selon un photographe de l'AFP. Le journal suisse Le Temps décrit "une odeur de brûlé encore dans l'air".

- "De la joie au deuil" -

Le service des urgences du principal hôpital du Valais étant saturé, des blessés ont été transférés vers différents hôpitaux à travers la Suisse. Plus d'une douzaine de blessés ont été transportées vers l'hôpital universitaire de Zurich, dans le nord de la Suisse, selon l'agence de presse Keystone-ATS, tandis que d'autres ont été envoyées vers des hôpitaux de Lausanne et de Genève.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a quant à lui annoncé sur X que le centre Niguarda de Milan, spécialisé dans le traitement des grands brûlés, était "disponible".

La procureure générale du canton Béatrice Pilloud a déclaré que d'importants moyens étaient mobilisés "pour identifier les victimes et restituer leurs corps aux familles le plus rapidement possible".

"Les conséquences de ce drame vont se répercuter sur différents services et différentes entités durant plusieurs jours", a poursuivi M. Ganzer, précisant que "plusieurs centaines de personnes" ont été ou allaient être "affectées aux secours, aux soins, aux investigations, à la gestion et à la coordination".

Guy Parmelin, qui vient tout juste de prendre ses fonctions de président de la Confédération suisse, a déploré sur X une "terrible tragédie". "Ce qui devait être un moment de joie s’est mué, le 1er jour de l'An à Crans-Montana, en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà".

Le Constellation peut accueillir 300 personnes à l'intérieur et 40 en terrasse, selon le site internet de la station de Crans-Montana. Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, il dispose d'un sous-sol où sont organisées des soirées et événements, selon le quotidien suisse 24 Heures.

Des policiers sur les lieux de l'explosion qui a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana le 1er janvier 2026 ( AFP / MAXIME SCHMID )

Le ministère italien des Affaires étrangères a indiqué que, selon des informations de la police suisse, une quarantaine de personnes étaient décédées, mais les autorités du canton estiment qu'il est trop tôt pour fournir un bilan exact.

Ils redoutent en revanche que des étrangers fassent partie des victimes, la renommée internationale de la station de Crans-Montana y attirant des touristes du monde entier.

Au moins deux Français figurent parmi les blessés, a indiqué jeudi le ministère français des Affaires étrangères. "Ils ont été immédiatement pris en charge par les services de secours", ajoute le ministère dans un communiqué, précisant rester en contact "avec les autorités suisses au cas où d'autres ressortissants seraient concernés".

De son côté, le président français Emmanuel Macron a fait part de sa "profonde émotion" après le drame, adressant à la Suisse "la pleine solidarité de la France".

Les autorités du Valais ne s'avancent pas dans l'immédiat sur les causes de l'incendie, mais des témoins cités par des médias suisses mettent en cause des engins pyrotechniques.

Selon le témoignage, rapporté par 24 Heures, d'un jeune homme qui se trouvait à l'intérieur du bar, "des engins pyrotechniques installés sur des bouteilles commandées (par des clients) dans la boîte de nuit auraient déclenché un incendie du plafond", lequel "se serait embrasé très rapidement", déclenchant la panique.

Deux Françaises interrogées par BFMTV ont indiqué que des bougies d'anniversaire placées sur des bouteilles de champagne avaient provoqué l'embrasement du plafond de l'établissement.

Un habitant de Crans-Montana a raconté à 24 Heures avoir "entendu des hélicoptères toute la nuit". "Avec les feux d'artifice, on n'a d'abord pas compris de quoi il s’agissait. Et puis on a vu la fumée".

Les gens à la recherche de proches sont dirigés vers un centre des congrès où un dispositif d'accueil et d'information a été mis en place. Mon fils "est introuvable", se lamente une mère en larmes, citée par 24 Heures, "personne ne sait où il est".