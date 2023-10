VMware : Pékin pourrait retarder le projet de rachat de Broadcom

(AOF) - La Chine envisage de retarder l'acquisition par le fabricant de puces américain Broadcom de l'entreprise de logiciels d'informatique dématérialisée VMware, pour un montant de 69 milliards de dollars, affirme le Financial Times. L'administration d'État chargée de la régulation des marchés n'a pas donné son aval à la transaction annoncée en mai 2022 et est susceptible de la retarder, en particulier après l'imposition mardi par les Etats-Unis de contrôles plus stricts sur les semi-conducteurs, ont déclaré trois personnes proches du dossier.