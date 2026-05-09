Vladimir Poutine dit que le conflit en Ukraine touche à sa fin

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Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi qu'il pensait que le conflit en Ukraine touchait à sa fin.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a déclenché la plus importante crise dans les relations entre la Russie et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba de 1962, qui avait fait craindre une guerre nucléaire.

"Je pense que cette affaire touche à sa fin", a déclaré à la presse Vladimir Poutine faisant référence à la guerre en Ukraine.

Le Financial Times a rapporté jeudi que les dirigeants de l'Union européenne se préparaient à d'éventuelles négociations.

Interrogé sur sa volonté d'engager des pourparlers avec les Européens, il a répondu que la personnalité qu'il préférait voir à cette table était l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder.

Le Kremlin a déclaré la semaine dernière qu'il appartenait aux Etats européens de faire le premier pas, car ce sont eux qui ont rompu tout contact avec Moscou en 2022 après le début de la guerre en Ukraine.

(Reportage Vladimir Soldatkin; version française Claude Chendjou)