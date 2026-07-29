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Vlad Tenev, directeur général de Robinhood, fait le point sur le piratage de son compte X
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 17:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture avec des détails supplémentaires sur le piratage, modification de la date)

Vlad Tenev, directeur général de Robinhood

HOOD.O , a déclaré mardi qu'un pirate informatique ayant publié la semaine dernière du contenu frauduleux concernant un « memecoin » sur son compte X avait utilisé des techniques d'ingénierie sociale pour contourner les mesures de sécurité. Ce piratage, qui a eu lieu le 23 juillet, a servi à promouvoir un token appelé « Vladhood » sur le compte de M. Tenev. Le compte a été entièrement rétabli et la publication a été supprimée plus tard dans la journée.

“Un fraudeur a manipulé le service client de X pour obtenir l’accès, contournant ainsi les mesures de sécurité standard telles que l’authentification à deux facteurs (2FA) et les notifications de connexion…”, a déclaré M. Tenev dans un message publié sur X.

“À l’avenir, l’équipe chargée de la sécurité des comptes X a mis en place des mesures de protection supplémentaires sur mon compte afin d’empêcher que cela ne se reproduise.”

Les entreprises américaines ont récemment été confrontées à une recrudescence des incidents de cybersécurité, notamment due à une vague de piratages basés sur l’IA visant à voler des données sensibles et à perturber leurs activités.

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