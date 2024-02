« Vivre longtemps en bonne santé » - Publication d’un livre sur la médecine et la science de la longévité

Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce la publication d’un livre écrit par Stanislas Veillet, Président fondateur de la société, ainsi que par René Lafont, professeur émérite à Sorbonne Université et co-fondateur de Biophytis, et Jean Mariani, professeur et directeur de l’Institut de la longévité Charles Foix, sur la thématique du « Bien viellir ».