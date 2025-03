Vivendi: vente de 15% de TIM à Poste Italiane information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Vivendi indique avoir conclu un accord avec Poste Italiane pour la cession de 15% des actions ordinaires et des droits de vote de l'opérateur télécoms italien TIM au prix de 0,2975 euro par action, pour un montant total de 684 millions d'euros.



A l'issue de cette opération, qui interviendra peu après sa notification auprès de l'Autorité de la concurrence italienne, il conservera une participation résiduelle de 2,51% des actions ordinaires et des droits de vote de TIM, et 1,80% de son capital.



Vivendi avait indiqué à plusieurs reprises son intention de céder sa participation dans TIM dans de bonnes conditions financières. Il détenait, à la clôture du marché le 25 mars, 17,51% des actions ordinaires et des droits de vote de TIM et 12,56% de son capital.





