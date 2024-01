Vivendi : un projet de scission désormais en quatre entités

(AOF) - Vivendi a annoncé hier soir la validation par son conseil de surveillance d’un projet de scission en quatre entités : Canal+, Havas, une société regroupant édition et distribution (Lagardère et Prisma Media) ainsi qu’une société d’investissement. Ce projet avait été initié mi-décembre mais portait alors sur trois entités devant être chacune cotées en Bourse : Canal+, Havas et une société d’investissement qui détiendrait « des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement ».

Ce qui est nouveau est donc le projet de création d'" une société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution ", qui " regrouperait la participation majoritaire de Vivendi dans Lagardère et celle de 100 % dans Prisma Media ", et " favoriserait les collaborations entre les différents secteurs d'activité liés à l'édition dans son sens le plus large ", a précisé le groupe, qui fera un nouveau point sur ce projet lors d'une réunion du conseil de surveillance le 7 mars, date à laquelle le groupe publie ses résultats annuels.