Vivendi signe des résultats annuels en amélioration
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 18:04
Gameloft a réalisé une très bonne année, avec un chiffre d'affaires en hausse de 4,2% à taux de change et périmètre constants et un résultat opérationnel ajusté en progression de 34% hors charges de restructuration, dans un environnement pourtant difficile pour l'industrie du jeu vidéo. Cette performance illustre le succès de la stratégie de transformation engagée par Vivendi .
Parallèlement, les efforts de réduction des frais de structure du siège se poursuivent, avec 27 millions d'euros d'économies réalisées en 2025 par rapport à 2024.
Le résultat net part du groupe fait ressortir un bénéfice de 20 MEUR, contre une perte de 6,004 MdsEUR en 2024.
Au 31 décembre 2025, le portefeuille de participations cotées de Vivendi s'élevait à 5,532 MdsEUR, contre 6,887 MdsEUR un an plus tôt, notamment après les cessions de TIM et Telefonica.
L'endettement financier net atteignait 1,5 MdEUR à fin 2025, contre 2,6 MdsEUR au 31 décembre 2024.
Le groupe précise avoir initié un processus en vue de l'acquisition du Pôle luxe de Prisma Media. Une telle opération s'inscrirait dans sa stratégie d'investisseur opérationnel centré sur la création de valeur dans les contenus, les marques et les écosystèmes culturels. Le pôle luxe bénéficierait d'un environnement propice pour poursuivre son développement notamment avec des formats innovants.
Valeurs associées
|1,977 EUR
|Euronext Paris
|+0,76%
