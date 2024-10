Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi : se replie sur 10,2E information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 14:44









(CercleFinance.com) - Vivendi se replie sur 10,2E (plancher du 4 au 14 octobre) et tentera ensuite de préserver le support des 9,95E de la mi-septembre sinon, le comblement du 'gap' des 19,76E du 21 août pourrait survenir dans la foulée0.

Le principal support moyen demeure 9,5E, testé mi-juin puis longuement mi-août





