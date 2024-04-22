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Vivendi s’abstiendra lors du vote du renouvellement du conseil d’administration de Telecom Italia
information fournie par Reuters 22/04/2024 à 18:23

Vivendi SE VIV.PA :

* VIVENDI A DÉCIDÉ DE S’ABSTENIR LORS DU VOTE DU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TELECOM ITALIA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 AVRIL 2024

* POURSUIVRA AVEC FERMETÉ SON ACTION À L’ENCONTRE DE LA RÉSOLUTION DU CONSEIL DE NOVEMBRE 2023 DEVANT LE TRIBUNAL DE MILAN ET TOUT AUTRE MOYEN LÉGAL À SA DISPOSITION POUR PROTÉGER SES DROITS

* VIVENDI NE SOUTIENT PAS LA LISTE DE CANDIDATS PRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL SORTANT

* VIVENDI NE SOUHAITE PAS ÊTRE ASSOCIÉ À DES DÉCISIONS CONCERNANT LES NOMINATIONS AU CONSEIL

Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA

(Rédaction de Gdansk)

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