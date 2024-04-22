Vivendi s’abstiendra lors du vote du renouvellement du conseil d’administration de Telecom Italia

Vivendi SE VIV.PA :
* VIVENDI A DÉCIDÉ DE S’ABSTENIR LORS DU VOTE DU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TELECOM ITALIA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 AVRIL 2024
* POURSUIVRA AVEC FERMETÉ SON ACTION À L’ENCONTRE DE LA RÉSOLUTION DU CONSEIL DE NOVEMBRE 2023 DEVANT LE TRIBUNAL DE MILAN ET TOUT AUTRE MOYEN LÉGAL À SA DISPOSITION POUR PROTÉGER SES DROITS
* VIVENDI NE SOUTIENT PAS LA LISTE DE CANDIDATS PRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL SORTANT
* VIVENDI NE SOUHAITE PAS ÊTRE ASSOCIÉ À DES DÉCISIONS CONCERNANT LES NOMINATIONS AU CONSEIL
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(Rédaction de Gdansk)
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