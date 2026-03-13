Vivendi recule après que ses résultats annuels ont déçu les attentes

Vivendi VIV.PA recule vendredi à la Bourse de Paris après que la holding française spécialisée dans le divertissement a publié des résultats annuels jugés décevants par les analystes.

L'action recule de 3% vers 08h58 GMT, après avoir perdu jusqu'à plus de 5% en début de séance pour toucher son plus bas niveau depuis décembre 2024.

Le groupe français a fait état jeudi soir d'un résultat opérationnel ajusté (EBITA) à 45 millions d'euros, contre une perte d'un million d'euros en 2024, citant la bonne performance de l'éditeur de jeux vidéo Gameloft et la réduction des frais de structure du siège, selon un communiqué du groupe.

Tout en reconnaissant que les résultats de Gameloft au quatrième trimestre ont été "bons", Alexandre Desprez, analyste chez AlphaValue, souligne que l'EBITA du second semestre a toutefois fortement baissé, passant de 20 millions d'euros à 7 millions, "bien en dessous" du chiffre consensuel de 8,8 millions.

"Vivendi vient de publier des résultats médiocres (...) avec des chiffres décevants en matière de rentabilité pour Gameloft", indique-t-il dans une note.

La holding a également déclaré que son portefeuille de participations cotées en Bourse était tombé à 5,53 milliards d'euros à fin 2025, contre 6,89 milliards un an plus tôt, après avoir vendu ses participations dans les opérateurs de télécommunications italien et espagnol TIM TLIT.MI et Telefónica TEF.MC .

