Vivendi : rechute sur 8,30E, lourd repli hebdo information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 19:46









(CercleFinance.com) - Vivendi rechute sur 8,30E, subissant un lourd repli hebdo: le support des 8,45E est enfoncé et le titre file tout vers un retracement du gros palier de soutien des 8,05E de mi-juin, mi-août et fin septembre 2023.





Valeurs associées VIVENDI 8,30 EUR Euronext Paris -2,81%