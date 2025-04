Vivendi : rebondissement judiciaire concernant la scission du groupe

Selon CIAM, ces trois Bourses, "sont moins respectueuses du droit des actionnaires minoritaires" en raison des règles différentes qu'elles suivent en matière d'offre publique. Un projet qui permettrait à l'actionnaire de contrôle, le groupe Bolloré, de "vider Vivendi de ses actifs essentiels tout en renforçant son contrôle sur Canal+, Havas et Louis Hachette Group sans avoir à lancer d'offre publique".

Le groupe Vivendi avait annoncé fin 2023 un projet de scission de Canal+, Havas et Hachette avec l'ambition de coter ces trois entités séparément à Londres, Amsterdam et sur Euronext Growth à Paris, respectivement.

" Cette décision de la Cour d'appel est une grande victoire pour les actionnaires minoritaires, et la reconnaissance que les arguments que nous avons développés étaient fondés", a réagi Catherine Berjal, associée gérante de CIAM.

(AOF) - Dans sa décision rendue ce mardi, la Cour d'Appel de Paris a demandé à l’AMF de réétudier, pour défaut de motivation, sa décision initiale concernant le projet de scission en quatre entités (Canal+, Havas, Louis Hachette et Vivendi SE) du groupe contrôlé par Vincent Bolloré. Le fonds CIAM, qui détient moins de 1% du capital de Vivendi, "se félicite" de cette décision "qui annule la décision de l’AMF et juge que le Groupe Bolloré contrôle Vivendi". A la Bourse de Paris, l'action Vivendi gagne 2,46% à 2,54 euros.

