Vivendi: rapprochement finalisé avec Lagardère

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce se réjouir d'avoir finalisé aujourd'hui son rapprochement avec le groupe Lagardère.



Cette opération lui confère une toute nouvelle dimension en confortant ses positions d'acteur majeur de la culture, des médias et du divertissement, et en devenant 'un leader mondial de l'édition, du travel retail et

des expériences'.



L'opération permet également au groupe Lagardère de bénéficier du soutien d'un actionnariat stable et de long terme, pour l'accompagner dans ses projets de développements, assure Vivendi.



Ce rapprochement est effectif à la suite de la finalisation des deux cessions auxquelles Vivendi s'est engagé auprès de la Commission européenne, à savoir celle de 100 % du capital d'Editis à International

Media Invest (IMI), intervenue le 14 novembre, et celle du magazine Gala (qui était détenu par Prisma Media) au Groupe Figaro finalisée aujourd'hui.



Grâce à ce rapprochement, Vivendi acquiert une taille notablement plus importante, fort d'un chiffre d'affaires 2022 pro forma combiné de plus de 16,5 milliards d'euros. L'effectif de l'ensemble des sociétés du Groupe compte environ 66 000 salariés présents sur tous les continents.







